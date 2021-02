Toezichthouder noemt vaccin Janssen veilig en effectief

De Amerikaanse toezichthouder FDA noemt het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen "veilig en effectief". In een rapport van de FDA staat dat het middel ongeveer 72 procent effectief is.

Uit een analyse door de FDA van de gegevens van Janssen, blijkt dat er geen gezondheidszorgen zijn bij gebruik van het middel en dat het in aanmerking komt voor een noodgoedkeuring in de Verenigde Staten. Vrijdag brengt de FDA een advies uit over het toelaten van het middel.

Als het middel wordt goedgekeurd, dan kan Janssen direct 4 miljoen doses leveren aan de VS. Het vaccin is waarschijnlijk wel minder effectief tegen de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse mutaties van het virus.