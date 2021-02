Sportscholen voeren actie om heropening af te dwingen

Zeker 170 sportschoolhouders zijn van plan om zaterdag sportlessen aan te bieden. Het gaat om een protestactie waarmee de branche hoopt het kabinet ertoe te bewegen sportscholen weer open te laten gaan. Door de lessen in de buitenlucht en aan een beperkt aantal sporters aan te bieden, hoopt initiatiefnemer Exclusieve Sportcentra de fitnesssessies veilig te houden voor coronabesmettingen.

Sportscholen zijn sinds medio december gedwongen hun deuren te sluiten door het kabinet, dat met de maatregel de sterke opleving van het coronavirus wilde tegenhouden. Nadat premier Mark Rutte bij zijn persconferentie geen versoepelingen voor de fitnessbranche had aangekondigd, is het volgens sportschoolhouders tijd voor actie. Zij vinden daarnaast dat sportscholen in de gezondheidscrisis juist een belangrijke rol te vervullen hebben bij het fit houden van Nederlanders.

Ondernemersvereniging Exclusieve Sportcentra heeft een site opgezet waar sportscholen zich kunnen aanmelden om mee te doen aan de actiedag. Binnen enkele uren hadden zich al meer dan honderd sportscholen ingeschreven, aldus een medewerker.

Anders dan bij de aangekondigde heropening van terrassen door protesterende horecaondernemers, zijn sportschoolhouders wel van plan zich aan de geldende lockdownregels te houden. Per les mogen maximaal twee leerlingen meedoen. Zo vallen de lessen binnen de regel valt dat buiten sporten mag in duo's, exclusief trainer.