Kaag stelt digitale handelsmissie naar Qatar uit

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse handel) heeft een digitale handelsmissie naar Qatar uitgesteld. Het land ligt onder vuur omdat arbeidsmigranten, die de stadions voor het WK voetbal van volgend jaar bouwen, slecht worden behandeld. De Tweede Kamer vindt daarom dat er geen afvaardiging van de regering naar het voetbaltoernooi moet gaan.

De discussie in de Kamer laat het kabinet niet onberoerd, aldus een woordvoerder van de bewindsvrouw. Qatar heeft nog niet gereageerd op het uitstel.

De Kamer reageerde op berichtgeving in de Britse krant The Guardian dat zeker 6500 arbeidsmigranten zijn omgekomen bij de bouwwerkzaamheden voor het WK. In het onlineprogramma Gamen met Politici van het AD werd gemeld dat de missie niet doorgaat.

Overleg met Qatar

Kaag gaat nu eerst overleggen met Qatar over de nieuwe sterftecijfers. Er is nog geen nieuwe datum gekozen voor de handelsmissie, aldus de woordvoerder.

De economische missie is gericht op de water-, energie- en voedselsector en zou van 22 maart tot 1 april duren. Ook Oman en de Verenigde Arabische Emiraten worden in deze dagen 'aangedaan'. De handelsmissie naar deze landen gaat wel gewoon door.

Eerder werd een handelsmissie naar Saudi-Arabië geschrapt nadat de Saudische journalist Jamal Khashoggi was vermoord op het Saudische consulaat in de Turkse stad Istanbul.