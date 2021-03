Terrassen in Breda half uur open: crowdfunding voor boete

In Breda waren terrassen een half uur open. Mensen konden een drankje bestellen. Daarna is de boel ontruimd. Om eventuele boetes te kunnen betalen, is een crowdfunding gestart.

Café Boerke Verschuren en café Moeke aan de Ginnekenmarkt in Breda hebben drank geschonken aan bezoekers, meldt het AD. “Het gaat mij niet eens om de boete”, laat voorman van de terrassenactie en uitbater van Boerke Verschuren, Johan de Vos, weten, aan de nieuwssite. “We moeten duidelijk maken dat we op een veilige manier terrassen kunnen draaien.”

Vanochtend was zijn terras nog besmeurd met ketchup. Op posters stond: ‘Opengaan = bloed aan je handen’. Voor betaling van de coronaboete is inmiddels 6500 euro opgehaald via crowdfunding. Het naastgelegen café Moeke werd gebeld door handhavers dat ze moesten sluiten. Ook de andere terrassen zijn inmiddels ontruimd.

In Amsterdam ging het terras van Café Del Mondo op de Nieuwmarkt open uit protest tegen het coronabeleid, maar bijval bleef uit. Verschillende afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland hadden voor vandaag een terrassenactie aangekondigd.