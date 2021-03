‘Dode’ motorrijder komt tot leven net toen hij zou worden opengesneden tijdens autopsie

Een Indiase man die zou zijn omgekomen bij een motorongeluk, bleek te leven vlak voordat artsen een autopsie op hem zouden uitvoeren.

De 27-jarige uit Mahalingapur in de zuidelijke staat Karnataka werd in het weekend na de crash in kritieke toestand naar een privéziekenhuis gebracht. Volgens de artsen was hij dood en ze haalden hem van de beademingsapparatuur.

Zijn familie verhuisde hem naar een nabijgelegen overheidsziekenhuis waar hij maandag een autopsie zou ondergaan.

Even voordat de dokters het lichaam van de man gingen opensnijden, zag een patholoog het lichaam bewegen, vertelde de familie van de 27-jarige aan de lokale media. De arts: ‘Op verzoek van zijn familieleden bezochten we het ziekenhuis en ontdekten dat hij zijn handen en benen schudde. Toen we hem nogmaals grondig onderzochten, ontdekten we dat hij nog leefde. ‘Nu is hij voor verdere behandeling opgenomen in een privéziekenhuis.’

Hij maakt het naar omstandigheden goed