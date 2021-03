VN: bijna een vijfde van voedsel verspild in 2019

Naar schatting 17 procent van het consumentenvoedsel in 2019 is verspild, melden de Verenigde Naties. Dat is 931 miljoen ton aan eten, omgerekend gemiddeld 74 kilo per persoon.

Het VN-Milieuprogramma (UNEP) heeft onderzoek gedaan naar de voedselverspilling in huishoudens, winkels en horeca in 54 landen. De omvang van de voedselverspilling was minder groot dan in 2011. Toen werd geschat dat een derde van al het consumentenvoedsel werd weggegooid.

Ruim de helft van het verspilde voedsel in 2019, 570 miljoen ton, gooiden mensen thuis weg. Dat is 11 procent van het voedsel in de huishoudens. In de winkels werd 2 procent van al het voedsel verspild en in de horeca was dat 5 procent.

Arm en rijk

Uit het rapport komt ook naar voren dat er weinig verschillen zijn tussen rijke en arme landen. Dat toont volgens de onderzoekers aan dat voedselverspilling niet alleen een probleem is in ontwikkelde landen.

Naar schatting 8 tot 10 procent van de uitstoot van broeikassen wordt in het rapport gelinkt aan voedsel dat nooit wordt opgegeten. Volgens de onderzoekers speelt het verminderen van voedselverspilling een belangrijke rol bij het tegengaan van klimaatverandering.