Vrijheid wereldwijd afgenomen: deze landen zijn het meest vrij

De vrijheid op de wereld is voor het vijftiende jaar op rij afgenomen. Dat schrijft democratiewaakhond Freedom House in een nieuw rapport. Het meest vrij zijn de Scandinavische landen, Syrië en Zuid-Soedan kennen de minste vrijheid.

In 2020 leefde 75 procent van de wereldbevolking in een land dat minder vrij was dan het jaar ervoor. India maakte een zorgwekkende duikvlucht en ging van de categorie ‘vrij’ naar ‘gedeeltelijk vrij’. De index kijkt naar burgervrijheden en politieke rechten, zoals vrijheid van meningsuiting en gelijkheid voor de wet. Zweden, Noorwegen en Finland haalden de maximale score van 100. Nederland volgt niet ver daarna met 98 punten. De score van de Verenigde Staten bleef dit jaar steken op 83.