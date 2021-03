Kans klein dat kabinet na Catshuisoverleg gaat versoepelen

Het is niet waarschijnlijk dat tijdens de persconferentie over corona van aanstaande maandag nieuwe versoepelingen van de coronaregels worden aangekondigd, zeggen ingewijden. De meest betrokken ministers overleggen daar zaterdag over op het Catshuis met RIVM-baas Jaap van Dissel.

Afgelopen week zeiden premier Mark Rutte en justitieminister Ferd Grapperhaus al dat de kans klein is dat bijvoorbeeld terrassen komende week weer open kunnen. Ook zorgministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark denken dat er waarschijnlijk geen ruimte is voor versoepelingen.

Twee weken geleden kondigden Rutte en De Jonge op een persconferentie meer ruimte aan voor middelbare scholen, contactberoepen en winkels. Het is niet aannemelijk dat het kabinet meer coronaregels afzwakt, voordat de effecten van de vorige versoepelingen zichtbaar zijn. Dat duurt minstens twee weken.

Normaal gesproken houdt het kabinet drie weken aan tussen de persconferenties. Maar dat zou nu betekenen dat de persconferentie op een verkiezingsdag zou vallen, omdat de verkiezingen door coronamaatregelen dit jaar drie dagen duren. Omdat het kabinet dit niet wilde, is de aanstaande persconferentie de laatste voor de verkiezingen.

Wel kan er mogelijk weer iets meer in verpleeghuizen, zei De Jonge vrijdag. Sinds het vaccineren is begonnen, dalen de sterftecijfers in de verpleegzorg hard. De minister zei wel dat verlichting van de maatregelen daar "heel behoedzaam" moet.

Donderdag lekte een tussenadvies van het Outbreak Management Team (OMT) via de NOS uit, waarin zou staan dat bewoners die al twee keer zijn geprikt dagelijks twee bezoekers mogen ontvangen. Nu is dat nog één. Ook zouden ze na contact met een positief geteste persoon nog maar vijf dagen in plaats van tien in quarantaine hoeven.

Wel blijft de avondklok vrijwel zeker van kracht, hoewel Rutte en De Jonge eerder juist zeiden deze maatregel als eerste te willen schrappen. Door de avondklok in stand te houden zouden andere versoepelingen eerder aan bod kunnen komen, zoals het (deels) openen van het hoger onderwijs, is de redenering. De Jonge zei vrijdag dat hij het schrappen van de avondklok "wel erg onvoorzichtig" zou vinden. De kans dat het gebeurt, acht hij dan ook klein.

Maandagmiddag overlegt het voltallige kabinet over de aanpak van de crisis. Daarna volgt een persconferentie met demissionair premier Mark Rutte en De Jonge. Woensdag debatteert de Tweede Kamer erover.