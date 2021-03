Het kabinet is het eens geworden over een versoepeling. Niet nu, maar over drie weken, eind maart.

De ziekenhuiscijfers ontwikkelen zich niet slecht, maar de R is nog altijd een beetje boven 1.

Wat mag eind maart

Fysieke lessen en colleges in het Hoger Onderwijs

Beperkte opening van terrassen

Meer mogelijkheden voor winkels

Buitensporten ook boven de 27 jaar

Eind maart staat de epidemie er beter voor omdat het effect van de vaccinaties groeit en omdat sneltesten massaal beschikbaar komen