In de buurt van een natuurgebied in Zeist is zondagochtend een foetus gevonden, het lichaampje van het onvoldragen kind was jonger dan 24 weken. Dat heeft de politie zondag laten weten. Vermoedelijk wilde iemand de foetus begraven.

Politie komt graag in contact met de betrokkene(n) zodat het lichaampje alsnog kan worden begraven.

Er is geen vermoeden van een strafbaar feit, omdat het volgens de politie niet strafbaar is om een foetus jonger dan 24 weken te begraven.

De melding over de vondst van het lichaampje kwam aan het einde van de ochtend binnen. De politie zette een helikopter en speurhonden in.