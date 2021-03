Vrouw ontdekt compleet appartement achter badkamerspiegel

Een wonderlijk verhaal op TikTok: een vrouw in New York voelt wind achter de badkamerspiegel vandaan komen. Als ze de spiegel wegtrekt, ziet ze een gat. Daarachter blijkt een heel appartement schuil te gaan.

De 26-jarige Samantha Hartsoe deelt in New York een appartement met twee huisgenoten. “Het is eigenlijk altijd koud in de badkamer”, zegt ze in de viral TikTok-video. “Ik liep mijn badkamer in en dit keer voelde ik letterlijk koude lucht tegen me aan blazen.”

Vuilniszakken

Aan Curbed vertelt ze: “Ik begon te voelen en de koude lucht bleek van de spiegel af te komen.” Ze besluit de spiegel van de muur te trekken. “Volgens mij zijn het alleen maar draden?” reageert een huisgenoot. “Nee, nee, nee. Het is een appartement”, zegt iemand anders.

Ze zien een klein gat in de muur met daarachter een ruimte. “Ik moet weten wat er aan de andere kant van de muur zit,” denkt Hartsoe. Ze kruipt door het gat heen en ziet dat het te hoog zit om weer terug te kunnen kruipen. “Ik moest wel verder.”

Hartsoe ontdekt niet alleen een kamer, maar ook een gang en daarna een heel appartement. Als ze vuilniszakken en een flesje water tegenkomt, is ze bang dat er iemand is. “Ik dacht echt dat er iemand zou zijn, dat was heel spannend.”

Heel oud

Ze komt erachter dat achter haar kamer een compleet 3-kamerappartement schuilgaat dat volledig gestript is. “Ik wist niet zeker of het gerenoveerd werd, of dat het gewoon leegstond. Het zag er heel oud uit en ik had het idee dat het een tijdje geleden was dat er iemand voor het laatst was.”

Als ze door de voordeur weer naar buiten stapt, blijkt ze niet de deur naast haar eigen appartement uit te zijn gekomen, maar op een heel andere plek in het complex te zijn beland.