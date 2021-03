Minder naar het buitenland na corona? Nederland boekt massaal vakanties over de grens

Na een jaar zonder vakantie in het buitenland staat de Nederlander te trappelen om weer te gaan. We twijfelen nog over de zomer maar voor het najaar en de winter stromen de boekingen voor wintersport en cruises binnen.

Op platform Cruisereizen.nl zijn al duizenden reserveringen voor een cruise binnengekomen voor dit najaar en volgend jaar. Ook wintersport is populair. “Met name voor de kerst- en de krokusvakantie en voor bestemming Oostenrijk zien we een duidelijke piek”, zegt woordvoerster Martine Langerak van Sunweb. Sunweb zit nu al op het aantal boekingen dat normaal pas eind april wordt bereikt.

Natuurlijk zijn ook de zonbestemmingen geliefd. “Op dit moment wordt er meer geboekt voor het najaar dan voor de zomer. Normaal zijn dat verre reizen, maar nu kiezen mensen voor najaarsbestemmingen dichterbij huis”, aldus Corendon-zegsvrouw Audrey Denkelaar.

Het gaat hierbij voornamelijk om boekingen in najaar en winter. Waarschijnlijk gaan mensen ervan uit dat het deze zomer nog niet mogelijk is om naar het buitenland te gaan.