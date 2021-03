Grammy’s: Beyoncé vestigt record, Taylor Swift wint beste album

De prijzenkast van Beyoncé telt sinds zondag 28 Grammy Awards en dat is een record. De zangeres is nu de vrouwelijke artiest met de meeste Grammy's op haar naam.

Voor zondag moest Beyoncé op de lijst van muzikanten met de meeste Grammy's nog een derde plaats delen met Stevie Wonder, met ieder 25 awards. Na haar winst voor beste videoclip voor Brown Skin Girl en beste rap-performance samen met Megan Thee Stallion voor Savage stond ze op gelijke hoogte met Alison Krauss, maar na haar Grammy voor beste R&B-performance voor Black Parade was ze ook de countryzangeres voorbij.

Beyoncé heeft nu evenveel Grammy's als Quincy Jones. Dirigent Georg Solti voert de lijst aan; de in 1997 overleden Hongaar won 31 Grammy Awards.

Het album Folklore van Taylor Swift werd verkozen tot beste plaat van het jaar. Die prijs wordt vaak gezien als de meest prestigieuze van de Grammy Awards. Billie Eilish en H.E.R. wonen ook belangrijke prijzen. Ze wonnen met hun liedjes Everything I Wanted en I Can't Breath in de categorieën Record of the Year en Song of the Year.

Die awards zorgen nog weleens voor verwarring, omdat beide prijzen voor een liedje zijn. Song of the Year is de prijs voor de schrijvers van een nummer, terwijl de Record of the Year-Grammy gaat naar de artiest die het liedje ten gehore brengt. Dit jaar gingen de prijzen ook nog eens naar artiesten die hun nummers ook zelf schreven.