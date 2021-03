Vulkaanuitbarsting in zuidwesten IJsland, vliegverkeer stilgelegd

Een vulkaan in het zuidwesten van IJsland is vrijdag uitgebarsten, heeft de weerdienst van het land laten weten. Al het vliegverkeer van en naar luchthaven Keflavík, het grootste vliegveld van IJsland, is uit voorzorg stilgelegd. Verwacht wordt dat de eruptie geen gevaar vormt voor de omgeving.

De vulkaanuitbarsting speelt zich af op het schiereiland Reykjanes, zo'n 40 kilometer buiten hoofdstad Reykjavík. De afgelopen weken waren er duizenden kleine aardbevingen in het gebied, zei de IJslandse weerdienst.

De vulkaan bij de berg Fagradalsfjall zorgt ervoor dat de lucht boven Reykjavík rood oplicht. De IJslandse overheid roept mensen op kalm te blijven en onder geen beding richting de uitbarsting te gaan. Een team wetenschappers gaat per helikopter de omvang van de eruptie in kaart brengen.

De laatste uitbarsting op Reykjanes vond volgens IJslandse meteorologen bijna 800 jaar geleden plaats. Vanwege de recente aardbevingen werd al rekening gehouden met een eruptie.