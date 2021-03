Uitpuilende stranden van Rio gaan dicht: 3000 doden per dag in Brazilië

De sterftecijfers door corona zijn torenhoog in Brazilië. Ondertussen lagen de stranden van Rio de Janeiro nog altijd vol met mensen. Tot nu. De politie houdt de wacht: er mag geen badgast meer het strand op.

In het 210 miljoen inwoners tellende Brazilië sterven momenteel dagelijks tegen de 3000 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Alleen in de VS vielen meer slachtoffers.

In steeds meer Braziliaanse steden wordt nu een avondklok ingevoerd of geldt zelfs een volledige lockdown. De stranden van Rio bleven echter toegankelijk en dus overvol. Daar komt nu verandering in.

“De voortgang van de pandemie plaatst ons in een moeilijke positie”, zegt burgemeester Eduardo Paes daarover. “We moeten ons daarvan bewust zijn en het leven respecteren, anders zullen we de komende dagen een oncontroleerbare situatie meemaken.”