In Taiwan veranderen mensen officieel hun naam in Zalm: dit is waarom

Zeker 150 mensen hebben hun naam officieel gewijzigd, zodat er in hun paspoort staat dat ze Zalm heten. De reden? Zo krijgen ze gratis sushi. De autoriteiten zijn op zijn zachtst gezegd not amused over de actie.

“Dit soort naamswijzigingen zijn niet alleen tijdverspilling, maar zorgen ook voor onnodig papierwerk”, zei de onderminister van Binnenlandse Zaken, Chen Tsung-yen. Een restaurantketen biedt een avondlang onbeperkt sushi eten aan met vijf vrienden als je kunt aantonen dat je voornaam Zalm is, Gui Yu in het Taiwanees. Veel jongeren stapten daarop naar het gemeentehuis om hun naam te laten wijzigen in welsprekende namen als ‘Zalmprins’, ‘Meteoor Zalmkoning’ en ‘Zalm Gefrituurde Rijst’.

Lokale media spreken al van een ‘zalmchaos’. “Ik heb mijn voornaam veranderd in Zalm en twee vrienden hebben dat ook gedaan”, zei een vrouw op de Taiwanese televisie. “We veranderen dat later gewoon terug.” Een student vertelde nieuwszender TVBS dat hij hetzelfde heeft gedaan. “We hebben al voor meer dan 7000 Taiwanese dollar (zo’n 206 euro) gegeten.”