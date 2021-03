Hoe gaat het in onze buurlanden met de coronaregels?

In Nederland kunnen we dat terrasje met Pasen wel vergeten. Net als in de landen om ons heen slaat de derde golf onverbiddelijk toe. Maar zitten onze buurlanden ook in een net zo strenge lockdown als wij?

In Duitsland zijn net als hier de versoepelingen op de lange baan geschoven, tot ‘ergens in april’. Met een weekgemiddelde van 109 besmettingen per 100.000 mensen is er weinig ruimte om de lockdown af te bouwen.

In België zijn momenteel de meeste winkels open en mogen ze buiten met tien personen samenkomen. Maar afgelopen week steeg ook daar het aantal besmettingen naar 200 per 100.000 inwoners. Verdere versoepelingen zijn dan ook opgeschort. Terrassen gaan niet voor 1 mei open.

In Frankrijk waren er afgelopen week zelfs 255 besmettingen per 100.000 inwoners. Daar zijn in de regio Parijs de maatregelen voor de komende vier weken flink aangescherpt. In 16 departementen waar in totaal 20 miljoen Fransen wonen, gelden strengere regels.

In het Verenigd Koninkrijk heeft inmiddels meer dan de helft van de mensen een eerste prik gehad. En dat is te merken. Er zijn relatief weinig besmettingen (56 per 100.000) en ook in de ziekenhuizen daalt het aantal opnames snel.