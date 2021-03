Taghi: kroongetuige is leugenaar en fantast

Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo, noemt kroongetuige Nabil B. "een pathologische leugenaar en een fantast". "Hij heeft grootheidswaanzin", zei hij aan het einde van de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van het omvangrijke proces. B. reageerde dat hij het mooi vond dat Taghi een pathologische leugenaar herkende.

Taghi ontkende dat hij opdrachten aan B. heeft gegeven. De kroongetuige erkende dat er geen "directe opdrachten" hebben plaatsgevonden, maar wel indirect. "Het was duidelijk om wie het ging." Taghi wordt verdacht van meerdere moordopdrachten. Hij liet zich maandag voor het eerst zien in de rechtbank, bij de inleidende zittingen was hij niet aanwezig.

"Ik zie nergens bewijs", zei Taghi. B. is volgens hem "een orakel" geworden. Hij benadrukte dat de rechtstreekse contacten van B. zich nagenoeg geheel hebben beperkt tot de verdachten Saïd en Mohamed R.