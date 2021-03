Aantal nieuwe coronagevallen gedááld afgelopen etmaal

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal voor de tweede dag op rij gedaald. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) telde tussen maandagochtend en dinsdagochtend 5636 positieve tests, 682 minder dan een dag eerder.

Ook vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is het aantal nieuwe besmettingen lager. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 6572 besmettingen per etmaal.

Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal nieuwe gevallen vaak onder het weekgemiddelde, doordat minder mensen zich in de weekeindes laten testen. In de loop van de week komt het aantal nieuwe gevallen boven dat gemiddelde uit.