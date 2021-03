Bedreigde auteur Gül: Ik moet nu doorpakken, niet terugdeinzen

De bedreigde Amsterdamse auteur Lale Gül noemt het naïef dat ze ermee dacht weg te komen dat ze gefingeerde namen gebruikt in haar fel bekritiseerde boek. Ze hoopte dat haar ouders en anderen die in het boek voorkomen daardoor konden zeggen dat alles in het boek verzonnen is. "Mijn grootste angst is om mijn familie kwijt te raken. Niemand wil dat. De Nederlandse cultuur heeft dat gevoel van gemeenschap veel minder, daarom is het lastig uit te leggen", zegt ze in een interview met NRC.

De 23-jarige Gül, van Turkse afkomst, zit ondergedoken omdat ze van verschillende kanten wordt bedreigd na het verschijnen van haar debuutroman Ik ga leven. Interviews en tv-optredens over dat boek kwamen haar op doodsbedreigingen en intimidatie via sociale media te staan. In de roman, die gaat over een Turks streng-islamitisch gezin in Amsterdam-West, is ze kritisch over veel Turkse en islamitische tradities waarmee zij is opgegroeid. "Ik moet nu doorpakken, niet terugdeinzen."

Gül zegt vaak te worden benaderd met de vraag of haar boek ook in het Turks wordt vertaald. "Geen Turkse uitgeverij durft dat aan, natuurlijk", zegt ze. "Mijn moeder dreigt met zelfmoord. Mijn zusje van tien appt me of ik alsjeblieft terugkom", zegt Gül in het interview met NRC. "Toen ik de laatste keer thuis met mijn vader sprak, was hij onophoudelijk aan het trillen. Toen ik weg was, belde hij me huilend op. Dat brak me, want ik heb hem nog nooit huilend meegemaakt."

"Rechtse Turkse journalisten in Nederland vertalen de interviews in het Turks, halen de heftigste dingen eruit en ze dikken die nog een beetje aan. Zo kwam een golf van haat uit Turkije", aldus Gül. Linkse Turkse kranten zijn volgens haar juist "heel lovend" over de debuutroman.

Veel BN'ers en politici van diverse partijen ondertekenden een manifest waarin ze steun uitspreken voor de bedreigde schrijfster.