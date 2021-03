Britse regering wil vanaf september derde prik toedienen

De Britse regering wil zijn inwoners voor de derde keer gaan inenten tegen Covid-19. Dit om de bevolking te beschermen tegen nieuwe varianten van het coronavirus. Al in september zouden 70-plussers zo'n "boostervaccin" kunnen krijgen, zei Nadhim Zahawi, de minister die belast is met vaccinatiezaken, zaterdag in de Daily Telegraph. Ook zorgpersoneel en bepaalde risicopatiënten komen als eerste aan de beurt.

Zahawi verwacht dat tegen de herfst acht verschillende coronavaccins beschikbaar zijn. Er worden binnenkort drive-through vaccinatiecentra geopend, waarbij mensen in hun auto kunnen worden gevaccineerd. Zo hoopt de minister vooral jongeren te overtuigen om zich te laten vaccineren als ze aan de beurt zijn.

De Britse regering kondigde eerder aan dat alle volwassenen tegen eind juli minstens één dosis van een coronavaccin zullen krijgen. Tot nu toe kregen ongeveer 30 miljoen mensen, meer dan de helft van de volwassenen in het Verenigd Koninkrijk een eerste dosis en ruim 3 miljoen mensen een tweede prik.