‘Coronavaccins zijn binnen een jaar niet meer effectief’

Het gros van 76 epidemiologen uit 28 landen verwacht dat binnen een jaar het coronavirus zodanig muteert dat de meeste huidige vaccins niet meer effectief zijn. Die inschatting doet twee derde van hen in een enquête die is uitgevoerd door de zogeheten People’s Vaccine Alliance, waarvan onder meer Oxfam Novib en Amnesty International deel uitmaken.

Bijna driekwart van de ondervraagden zei dat het delen van patenten en kennis de wereldwijde vaccinatiedekking zou kunnen vergroten. Dat is volgens de geënquêteerden belangrijk omdat 88 procent van hen verwacht dat een aanhoudend lage vaccinatiegraad in veel landen het waarschijnlijker maakt dat vaccinresistente mutaties optreden.

De People's Vaccine Alliance, een coalitie van meer dan 50 organisaties, waarschuwt dat met het huidige tempo mogelijk slechts 10 procent van de mensen in de meeste arme landen volgend jaar gevaccineerd kan worden. De alliantie roept overheden op er alles aan te doen om vaccins een "publiek goed" te maken.

De Nederlandse epidemioloog Amrish Baidjoe, verbonden aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine, ziet anders een probleem ontstaan. "Ondanks beloftes die gedaan zijn, is er van het eerlijk verdelen van vaccins nog niets terecht gekomen. Als we ons in het Westen kunnen vaccineren, maar in armere landen niet, dan hebben we wereldwijd een probleem. Het opschalen van productie van vaccins is nu essentieel en daarvoor zouden farmaceuten hun patenten en kennis moeten delen."