Gevluchte maffiabaas verraadt zich door kookfilmpje op YouTube

Jarenlang wist hij uit handen van de politie te blijven. Tot de Italiaanse maffioso Marc Feren Claude Biart een kookvideo op YouTube plaatste. Zijn hoofd hield hij buiten beeld, maar zijn tatoeages verraadden hem.

Biart was lid van de ‘Ndrangheta en sinds 2014 op de vlucht, omdat hij werd gezocht voor grootschalige cocaïnehandel naar Nederland. In de Dominicaanse Republiek leidde hij een teruggetrokken bestaan.

Maar de 53-jarige Italiaan wilde toch iets te graag zijn kookvaardigheden showen en plaatste filmpjes op YouTube. De Italiaanse politie herkende de man aan zijn tatoeages, die hij vergeten was te verbergen.

De in Calabrië gevestigde ‘Ndrangheta is een machtige maffiagroep die een groot deel van de Europese cocaïnehandel in handen heeft, schrijft BBC News. 355 leden van de criminele organisatie en corrupte ambtenaren moeten nu voor de rechter verschijnen in wat de grootste maffiazaak is in decennia in Italië.