Toch een geboortegolf: veel meer baby’s geboren

In februari zijn 600 meer baby’s geboren dan in dezelfde maand vorig jaar, maakt het CBS bekend. Toch een geboortegolfje dus, maar waarschijnlijk niet omdat we ons zo verveelden in coronatijd.

Het idee dat als een avondje de stroom uitvalt, we massaal aan het voortplanten slaan, is een mythe, legt CBS-socioloog Tanja Traag uit in de Volkskrant. “Die veronderstelling komt voort uit verhalen over babybooms als gevolg van een stroomstoring in New York of het Limburgse carnaval, maar dat zijn echt fabeltjes. Bovendien is het anticonceptiegebruik in Nederland zo hoog dat er geen zwangerschappen uit voort hoeven komen als we al meer in bed kruipen. Het moet echt een bewuste keuze zijn.”

Wel acht ze het waarschijnlijk dat de coronatijd mensen, die kinderen willen, goed uit kwam. “Het ziet er bijvoorbeeld naar uit dat we voorlopig meer blijven thuiswerken en dat maakt het makkelijker werk en zorg te combineren.” Verder is er mogelijk een inhaaleffect. “De afgelopen jaren was er een groeiende groep vrouwen die de kinderwens uitstelde. Het kan zijn dat zij net de leeftijd hebben bereikt waarop ze niet meer kunnen wachten.”

Het is wel opmerkelijk dat er in Nederland veel meer kinderen zijn geboren. In andere landen, van Zweden tot Spanje, is er juist een afname van het aantal geboortes. Covid zorgt immers ook voor financiële onzekerheid.