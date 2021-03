Tiener die dood George Floyd filmde, vertelt rechter: “Hij smeekte voor zijn leven”

De schokkende beelden die een 17-jarige tiener maakte van het politiegeweld waarbij de zwarte Amerikaan George Floyd om het leven kwam, gingen de hele wereld over. Nu getuigt ze in de rechtbank van Minneapolis: “Had ik maar meer gedaan.”

Darnella Frazier verklaart op de tweede dag van de zitting dat de politieagent Derek Chauvin, die Floyd in zijn greep hield, niet losliet toen Floyd geen teken van leven meer gaf. Frazier, die regelmatig huilde tijdens de zitting, zegt dat ze kampt met een groot schuldgevoel, omdat ze Floyd niet heeft kunnen redden. Ze ligt nog vaak wakker van wat ze níét heeft gedaan. “Ik eindig steeds met opnieuw mijn verontschuldigingen aan te bieden aan George Floyd, omdat ik niet meer heb gedaan,” vertelt ze.

Maar voegt ze toe, het gaat er niet om wat zij had moeten doen. “Het gaat erom wat hij heeft gedaan,” verwijzend naar Chauvin, die tot 40 jaar cel krijgt als hij wordt veroordeeld voor moord.. Frazier legt uit dat ze begon te filmen, omdat Floyd er ‘doodsbang uitzag en smeekte om zijn leven’. “Steeds wanneer iemand dichtbij wilde komen, reageerde de politie defensief,” zegt Frazier. “Hij had deze koude blik in zijn ogen, alsof het hem niet uitmaakte.”

Brandweervrouw Genevieve Hansen getuigt dat de politie haar niet toestond om medische hulp te verlenen aan Floyd. “Hij bewoog niet en hij was geboeid. Drie volwassen mannen die hun gewicht op hem zetten, dat was te veel,” zegt ze. “Ik realiseerde me al snel dat hij buiten bewustzijn was.” Hansen zegt dat de man direct hulp nodig had. “Wat ik wilde weten was of hij nog een pols had.” Maar ze kreeg geen toegang tot Floyd.