Peiling: vertrouwen in Rutte keldert

Het vertrouwen in demissionair premier Mark Rutte is na de situatie rond de mislukte verkenning gedaald naar 25 procent. Vorige week had nog 54 procent vertrouwen in Rutte als minister-president. VVD-stemmers blijven wel in ruime meerderheid achter hun leider staan. Dat komt naar voren uit een vrijdag gehouden onderzoek van EenVandaag onder 21.000 leden van het Opiniepanel.

Een ruime meerderheid (81 procent) van de deelnemers aan het onderzoek gelooft niet dat Rutte geen herinnering heeft aan het noemen van Pieter Omtzigt tijdens zijn gesprek met de formateur.

De meeste VVD-kiezers blijven de leider van hun partij steunen. 81 procent heeft nog vertrouwen in Rutte. Ze vinden dat hij zich de afgelopen tien jaar heeft bewezen en denken bovendien dat er niemand is die een betere premier en VVD-leider zou zijn.

Ook het premierschap van Rutte staat voor zijn eigen kiezers niet ter discussie: 88 procent vindt het acceptabel dat hij nog demissionair premier is. Negen op de tien VVD-stemmers (90 procent) vinden Rutte ook geschikt om in een nieuw kabinet weer de leider te zijn.

Andere kiezers denken daar, een dag na het debat, anders over. Bijna twee derde (64 procent) zegt Mark Rutte niet geschikt te vinden als nieuwe premier.