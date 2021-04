Halsema roept op tot opening terrassen

De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, roept de overheid op om buitenruimtes zoals dierentuinen en terrassen weer te openen. In het televisieprogramma Beau zei Halsema dat ze denkt dat het goed is om dergelijke ruimtes te openen, zodat er minder chaotische situaties ontstaan in parken waar het vaak te druk is.

Afgelopen week was het onder meer in het Amsterdamse Vondelpark erg druk, wat ook leidde tot onrust toen de politie het park ontruimde. "Het gaat in zulke groten getale, dat je niet kunt verwachten dat de gemeente, politie en handhavers orde kunnen houden", zei Halsema over de drukte in de parken.

Volgens Halsema is er steeds minder begrip voor de landelijke maatregelen van de regering, ook bij lokale bestuurders. De reden om de horeca te sluiten, vanwege de drukte die het in steden zou veroorzaken, is volgens de burgemeester achterhaald. "Die drukte is er toch wel, op de terrassen kan het nog in goede banen worden geleid."

Halsema zegt dat ze de gezondheidscrisis niet relativeert. "Heropeningen moeten verantwoord gebeuren."