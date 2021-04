Taghi: ik zie alleen de langer wordende neus van de kroongetuige

Ridouan Taghi heeft zich er woensdag tijdens het verhoor van kroongetuige Nabil B. uitvoerig over beklaagd dat hij hem niet of nauwelijks kan zien. In de zittingszaal van de Amsterdamse gerechtsbunker zit B. met een van zijn advocaten in een speciale, deels afgeschermd box. "Hij zit achter een muurtje. Ik zie alleen zijn neus langer worden als hij liegt", zo onderbrak Taghi het verhoor door de rechtbank. "Wij zijn hier toch gekomen om dat leugenachtige gezicht van hem te zien."

De rechtbank is op 22 maart, de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van het omvangrijke liquidatieproces, begonnen met het verhoor ter zitting van B. Hij had in het voortraject van het proces dat Marengo heet, tientallen belastende verklaringen afgelegd tegen Taghi en zijn medeverdachten. Woensdag zette de rechtbank dat verhoor voort.

De beperkte zichtbaarheid van B. in de zaal is een chronische bron van ergernis en klachten bij verdachten en advocaten. Zij willen zijn gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal tijdens de verhoren kunnen zien, omdat deze van betekenis kunnen zijn. De rechtbank heeft toegezegd verbetering van de situatie te zullen onderzoeken.

Op de klacht van Taghi zei B. dat hij aan zijn zichtbaarheid zelf niets kon veranderen. "Het is niet dat ik meneer Taghi wil ontwijken."

Op 22 maart noemde Taghi de kroongetuige een "pathologische leugenaar", een "fantast" en een "orakel".