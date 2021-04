‘Steun voor coronapaspoort, bezoekregeling minder goed nageleefd’

Er lijkt in de samenleving een breed draagvlak te zijn voor een coronapaspoort: 7 op de 10 mensen zien het zitten om er toegang mee te krijgen tot evenementen, culturele locaties, werk en onderwijs. Dat melden het RIVM en de GGD'en op basis van hun continue onderzoek. Sociale beperkingen blijven de mensen zwaar vallen.

Met een ‘paspoort-app’ zouden mensen kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of een recente negatieve testuitslag hebben. Een paspoort dat aantoont dat ze Covid-19 hebben gehad, om op basis daarvan toegang te krijgen, zien veel minder mensen zitten (4 op de 10).

De onderzoeksdeelnemers beschouwen het virus onverminderd als een risico voor zichzelf en anderen en geloven dat de maatregelen effectief het virus remmen. Toch daalde het aantal mensen dat in de afgelopen week (volgens de maatregelen) niet meer dan 1 bezoeker per dag heeft ontvangen van 81 procent naar 72 procent. Nog maar 47 procent zegt achter die maatregel te staan, dat was 57 procent bij de vorige peiling van zes weken geleden.

Meer testen

Wel laten meer mensen zich testen bij klachten: 63 procent tegen 51 procent zes weken terug. Ook zeggen meer deelnemers aan het vragenlijstonderzoek die klachten hadden, thuis te zijn gebleven tot hun testuitslag of tot hun klachten over waren: 45 procent ten opzichte van 33 procent in de vorige meetronde. Dit is belangrijk om verspreiding van het virus na een mogelijke besmetting zoveel mogelijk in te perken.

Mensen bezoeken elkaar dus vaker, maar lijken tegelijk extra maatregelen te nemen om de kans op het verspreiden van het virus te beperken, concluderen het RIVM en de GGD'en.

Om beter te begrijpen hoe mensen denken over de coronamaatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hieraan te houden en wat de impact op mensen is, voeren het RIVM en de GGD'en sinds april 2020 samen een groot onderzoek uit. Dit onderzoek richt zich op het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het met hen gaat. De nieuwste resultaten komen uit de elfde meting onder ruim 47.000 mensen in de periode van 24 tot en met 28 maart 2021.