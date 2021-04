Klaver ziet niet hoe vertrouwen in Rutte hersteld kan worden

Voor GroenLinks-leider Jesse Klaver is het nog zeer de vraag of het vertrouwen in VVD-leider Mark Rutte hersteld kan worden tijdens de formatie. "Ik zou niet weten op welke manier dat kan", zei Klaver na afloop van zijn gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink.

Klavers mening over Rutte is nog niet veranderd. Hij zegt nog steeds "grote bezwaren" te hebben tegen de manier waarop Rutte opereert. Volgens Klaver staat de formatie nog op hetzelfde punt als een week geleden. "GroenLinks heeft aangegeven geen vertrouwen te hebben in Mark Rutte en het is aan de informateur hoe we verdergaan."

In het gesprek met Tjeenk Willink is het "veel over de inhoud gegaan" aldus Klaver, zoals de coronacrisis maar ook klimaat en stikstof. Verder ging het ook over een nieuwe bestuursstijl. Daarover zei Tjeenk Willink eerder dat die een belangrijk onderdeel van zijn opdracht als informateur was. Klaver pleit voor "openheid en transparantie" en dat politici fouten eerlijk toegeven in plaats van daar over te liegen.

Over linkse samenwerking is Klaver helder: de band tussen links is de afgelopen tijd alleen maar sterker geworden. De geopenbaarde gespreksverslagen van vorige week wekten de suggestie dat GroenLinks ook zonder een andere linkse partij in een coalitie wilde met de VVD, D66 en het CDA, maar daarna verklaarde de partij dat ook de PvdA erbij moest voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Vrijdag herhaalt Klaver samen met de PvdA op te willen trekken. "Ik wil het beste voor Nederland en dat doe je met links."