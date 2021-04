Helpt het tegen huilen om uien in de vriezer te leggen?

De ene ui en de andere niet, maar de kans dat het snijden van uien tot pijnlijke ogen en huilen leidt is groot. Bij het snijden komt Syn-propaanethiaal-S-oxide vrij. Dat werkt (onder andere) op je ogen.

Er zijn verschillende trucjes om het huilen en de pijn tegen te gaan, maar volgens maar volgens Lifehacker is de eenvoudigste de vriezer. Syn-propaanethiaal-S-oxide wordt minder vluchtig bij lage temperaturen. Maar als je de uien te lang in de vriezer legt kun je ze niet snijden en ook niet gebruiken in je gerecht.

Volgens Lifehacker is 20 minuten de optimale tijd. Leg de uien 20 minuten in het koudste deel van je vriezer en snij ze dan.

Geen tranen meer