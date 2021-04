Doorgeschoten correctheid? Britse professoren mogen spelfouten niet meer verbeteren, want ‘elitair’

Studenten zouden het verbeteren van spelfouten als 'elitair' kunnen opvatten. Daarom hebben professoren van de Britse universiteit van Hull de opdracht gekregen om dergelijke fouten bewust te laten staan, schrijft The Telegraph.

Het plan is onderdeel van ‘inclusief beoordelingsbeleid’ en moet de leertrajecten 'dekoloniseren'. Het laten staan van fouten op het gebied van spelling, grammatica en interpunctie zou bijdragen aan gelijke kansen voor studenten, ongeacht hun achtergrond. Professoren is daarom opgedragen om niet al te veel aan te dringen op goed geschreven Engels.

De universiteit van Worcester hanteert eenzelfde soort 'inclusieve' manier van beoordelen. Docenten moeten zich richten op de kwaliteit van ideeën en kennis in plaats van op spelling en grammatica, zodat studenten van 'verschillende achtergronden' niet meer in het nadeel zijn, is de gedachte.

Ook de Londense University of the Arts beveelt docenten om “spelling-, grammatica- of andere taalfouten te accepteren” als ze “de communicatie niet significant belemmeren.”

Het zou voor studenten met een migratieachtergrond of uit armere milieus de kansengelijkheid vergroten. Je zou natuurlijk ook het taalonderwijs op de lagere en middelbare scholen kunnen verbeteren.