Denemarken versoepelt grensbeleid voor ingeënte Europeanen

Europeanen die zijn ingeënt met een coronavaccin kunnen in mei weer zonder beperkingen naar Denemarken reizen. Ze krijgen dan niet meer te maken met een testplicht en hoeven ook niet in quarantaine na aankomst, meldt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het nieuwe beleid gaat gelden voor inwoners van EU-lidstaten en Schengenlanden waar het aantal coronabesmettingen niet te hoog ligt. Mensen uit die landen mogen ook op vakantie in Denemarken, dat op 21 april begint met het stapsgewijs doorvoeren van versoepelingen in het reisbeleid.

Het 5,8 miljoen inwoners tellende Denemarken maakt ook zelf haast met het vaccineren van inwoners. Het lukte de autoriteiten om maandag 104.824 doses te laten toedienen van de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Dat betekent dat in een dag tijd bijna 1 op de 50 Denen is gevaccineerd, het hoogste aantal tot dusver. Dat gebeurde in het kader van een grootschalige oefening voor een periode waarin meer vaccins beschikbaar zijn.