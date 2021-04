Boze coronasneltesters voeren kort geding tegen Staat

De rechter in Amsterdam buigt zich donderdag over het kort geding van tientallen commerciële sneltestbedrijven tegen Stichting Open Nederland en de Staat. Die stichting zou Lead Healthcare onterecht hebben voorgetrokken om op kosten van de Nederlandse overheid honderdduizenden toegangstesten op het coronavirus uit te voeren voor testevenementen.

De coronasneltesters eisen onder meer dat de huidige aanbesteding wordt gestaakt en willen ook de kans krijgen de opdracht uit te voeren. Topman Rasmus Emmelkamp van Spoedtest.nl, een van de boze ondernemingen, snapt niet waarom er is gekozen om maar één bedrijf de opdracht te geven de coronatests te laten uitvoeren.

Zelf heeft de Stichting Open Nederland aangegeven dat in de eerste fase juist bewust de samenwerking is gezocht met één grote marktpartij om het concept voor toegangstesten te ontwikkelen en in een soort proef uit te proberen. Dit zou gedaan zijn vanwege de "spoedeisendheid" van de behoefte aan testcapaciteit. Er zou een "marktconforme" vergoeding tegenover staan. De stichting stelde verder op verschillende manieren verantwoording af te leggen aan de overheid.