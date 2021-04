Hof: OM hoeft Akwasi niet te vervolgen voor uitspraak Zwarte Piet

De uitspraak van rapper Akwasi over Zwarte Piet vorig jaar op de Dam in Amsterdam is geen reden hem te vervolgen. Dat oordeelt het gerechtshof in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak tegen Akwasi eerder voorwaardelijk.

Daarop spanden meerdere mensen een zogeheten artikel 12-procedure aan bij het gerechtshof, omdat ze het niet eens waren met de beslissing van het OM. Akwasi zei tijdens de antiracismedemonstratie van Black Lives Matter: "Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik ‘m hoogstpersoonlijk op zijn bek". Naar aanleiding van deze uitspraak deden 44 mensen aangifte tegen hem wegens opruiing.

Het hof volgt de overwegingen van de officier van justitie, die de uitlating weliswaar bestempelde als opruiing maar koos voor een "de-escalerende en preventieve" afdoening van de zaak. Zo mag Akwasi in zijn proeftijd geen strafbare feiten plegen en moest hij afstand nemen van zijn uitlatingen.

De rapper noemde zijn uitspraak eerder in het tv-programma Jinek "superdom".