Met Raúl Castro vertrekt de laatste Castro

Vrijdag begint op Cuba het congres van de regerende Communistische Partij. Tijdens de belangrijke partijbijeenkomst die tot maandag duurt zal naar verwachting Raúl Castro zijn functie als partijleider neerleggen. Dat betekent dat er formeel een einde komt aan het Castro-tijdperk, dat begon met de Cubaanse revolutie in de jaren 50.

De broer van Fidel Castro wordt als hoofd van de Communistische Partij waarschijnlijk opgevolgd door de 60-jarige Miguel Diaz-Canel, die in 2018 ook al het stokje van Raúl overnam als president van het land. Toch denken analisten dat Raúl, die in juni 90 wordt, tot aan zijn dood nog altijd de meest invloedrijke persoon op Cuba blijft.

Het is dan ook hoogstonwaarschijnlijk dat Cuba een radicaal andere koers gaat varen na het vertrek van Raúl Castro als secretaris-generaal van de Partido Comunista de Cuba. Raúl volgde in 2008 zijn broer Fidel op, die met zijn gezondheid kwakkelde. 'El Lider' stierf in november 2016 op negentigjarige leeftijd.