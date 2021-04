‘Wereldwijd meer dan 3 miljoen doden door coronavirus’

Het coronavirus heeft wereldwijd inmiddels aan meer dan 3 miljoen patiënten het leven gekost. Er overleden vorige week gemiddeld 12.000 mensen per dag aan een coronabesmetting, becijferde persbureau AFP. De landen met het hoogste officiële dodental bevinden zich in Noord- en Zuid-Amerika. De Verenigde Staten hebben volgens de universiteit Johns Hopkins melding gemaakt van ruim 566.000 sterfgevallen. Daarna volgen Brazilië (368.749) en Mexico (211.693). Overheden hebben wereldwijd sinds het begin van de pandemie bijna 140 miljoen besmettingen vastgesteld. Sommige landen, zoals Israël, profiteren inmiddels van hun snelle vaccinatiecampagnes. Het virus grijpt op andere plaatsen echter nog volop om zich heen. India maakte in de afgelopen anderhalve week herhaaldelijk melding van recordaantallen nieuwe coronagevallen. Dat gebeurde ook op zaterdag. Toen registreerden de autoriteiten 234.692 nieuwe besmettingen. De officiële cijfers over besmettingen en overleden patiënten geven geen volledig beeld. Niet alle coronagevallen worden opgemerkt en het dodental komt niet overal op dezelfde manier tot stand.