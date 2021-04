Zuyderland sluit opnieuw operatiekamers om stijgende coronadrukte

Zuyderland sluit met ingang van dinsdag opnieuw vier operatiekamers in de ziekenhuizen van Heerlen en Sittard. Dat is nodig in verband met de stijging van het aantal coronapatienten in de ziekenhuizen en op de intensive cares. Personeel van de operatiekamers moet voor coronapatiënten worden ingezet, meldt een woordvoerder van Zuyderland.

Eerder sloot het Zuyderland ook al enkele malen operatiekamers om diezelfde reden, eerst vijf, later nog eens vier. Er zijn nog slechts zes van de negentien operatiekamers open voor dringende reguliere zorg.

Als gevolg van de sluitingen is de wachtlijst van patiënten die wachten op een ingreep in de reguliere zorg opgelopen tot 5000 mensen, aldus het ziekenhuis. Bestuursvoorzitter David Jongen van Zuyderland liet maandagavond in het tv-programma Beau weten zich grote zorgen te maken over de aangekondigde versoepelingen.