Nieuw-Zeeland opent grens en heeft op tweede dag alweer coronageval

Op de dag nadat Nieuw-Zeeland de grens opende voor vliegverkeer met Australië testte een medewerker van de luchthaven in Auckland alweer positief.

Tegen de pers vertelde minister-president Jacinda Ardern dat de medewerker volledig gevaccineerd was en positief testte na een routinecontrole. De werknemer maakte vliegtuigen schoon die uit de rode zone kwamen, landen met hoog risico.

Nieuw-Zeeland heeft rode en groene zones. In de rode zones komen enkele internationale vluchten aan waarna passagiers meteen worden geïsoleerd en in quarantaine moeten. De groene zones zijn voor binnenlandse vluchten en vliegtuigen afkomstig uit Australië of de Cook-eilanden.

Ardern had enkele coronabesmettingen verwacht bij de grens. "We zijn er volledig van overtuigd dat gevaccineerde mensen nog besmet kunnen raken met Covid-19. Ze worden alleen niet ziek."

Als het een geïsoleerd geval betreft, zal de reisbubbel, die sinds twee dagen geldt tussen Australië en Nieuw-Zeeland gewoon blijven bestaan. Sinds de invoering van de bubbel zijn er 1800 Australiërs naar Nieuw-Zeeland gevlogen.

Eén besmetting heeft niet direct gevolgen, maar toont wel aan hoe snel het virus toch weer overspringt, zelfs in zo'n voorzichtig land met zulke strikte quarantainemaatregelen.