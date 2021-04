Ierland: Brussel sleept AstraZeneca voor de rechter

De Europese Commissie spant inderdaad een rechtszaak aan tegen vaccinmaker AstraZeneca, zegt de Ierse minister van Volksgezondheid. De commissie zelf houdt het er nog op dat het besluit daarover nog niet is gevallen. De commissie, die namens de EU contracten sluit met leveranciers van coronavaccins, komt volgens de Ierse minister Stephen Donnelly in actie omdat AstraZeneca de afspraken maar niet nakomt. "Met name het complete falen van AstraZeneca om de leveringen voor april, mei en juni te voldoen", zei Donnelly donderdag in het Ierse parlement. Het Brusselse nieuwsplatform Politico meldde woensdagavond al dat gerechtelijke stappen ophanden waren. Maar een handvol EU-landen zou nog twijfelen, onder wie zwaargewichten Duitsland en Frankrijk.De verstandhouding van de EU met AstraZeneca is verzuurd omdat de farmaceut al maanden veel minder coronavaccins levert dan afgesproken. Een in het contract afgesproken procedure om onenigheid op te lossen, bracht nog geen soelaas. Een meerderheid van de EU-landen zou daarom voor de rechter willen afdwingen dat AstraZeneca alsnog levert wat de Brits-Zweedse farmaceut heeft beloofd. AstraZeneca zegt niet te weten van enige juridische stappen. Het bedrijf "blijft geregeld overleggen met de commissie en de EU-lidstaten".