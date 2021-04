Gronings ziekenhuis sluit acht operatiekamers

Het Martini Ziekenhuis in Groningen sluit vanaf volgende week acht van de veertien operatiekamers als gevolg van de grote toestroom coronapatiënten. Hierdoor moeten geplande operaties van sommige patiënten afgezegd worden, laat het ziekenhuis weten.

"Deze week zien we de grootste instroom van coronapatiënten sinds mei vorig jaar. Dit betekent dat we reguliere zorg verder moeten afschalen om goede en veilige zorg te garanderen", aldus het Martini Ziekenhuis.

Deze week kwamen er veel coronapatiënten uit de eigen regio en andere regio’s bij het Groningse ziekenhuis binnen. "De Covid-bedden op onze verpleegafdeling zijn op dit moment allemaal bezet. Ook op de ic is het druk." Volgens het ziekenhuis kunnen nieuwe coronapatiënten terecht in andere ziekenhuizen in de regio. "Patiënten die om een andere reden een opname nodig hebben, kunnen wel opgenomen worden. Ook de spoedeisende hulp is gewoon geopend", aldus het Martini Ziekenhuis.

De sluiting van de operatiekamers geldt voor een periode van één week.