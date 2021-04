Lotte (14) dacht zwanger te zijn en werd vermoord

De 14-jarige Lotte uit Almelo dacht ze zwanger was van de oudste van twee broers uit de buurt. Dat heeft haar vermoedelijk het leven gekost, schrijft De Stentor. Voor haar dood zitten twee broers uit Almelo van 15 en 18 jaar vast. Behalve de vermeende zwangerschap zou ook het versturen van een naaktfoto zou een rol hebben gespeeld bij haar gewelddadige dood.

Op de eerste rechtszitting lichtte de officier van justitie een tip van de sluier op voor het motief van het misdrijf. In het dossier zitten app-berichten, waaruit blijkt dat Lotte aan de jongen heeft verteld dat ze vermoedelijk zwanger van hem was. Hij geloofde dat niet. Ook had hij ontdekt - of in elk geval het vermoeden - dat het meisje een foto van zijn geslachtsdeel naar een vriendin had gestuurd. Lotte dacht echter op haar beurt, dat hij ook een pikante foto van haar had verspreid. Zo ontstond er een ruzie die escaleerde, met het dodelijk drama tot gevolg.

Volgens De Stentor heeft de jongen heeft per telefoon aan zijn broertje gezegd, dat hij met Lotte had afgesproken en ‘dat ze klappen zou krijgen’. De broers zijn beiden naar de afgesproken plek gegaan. De oudste heeft bekend, zo staat volgens bronnen van De Stentor in het dossier, dat hij haar heeft geslagen en geschopt, waarna ze in het water is gegleden. Daar bleef ze levenloos liggen. Of ze overleed door de klappen, verdronk of stierf aan onderkoeling is nog onbekend. Het forensisch onderzoek is nog niet afgerond. Of het meisje werkelijk zwanger was is onbekend.

De twee jongens waren niet bij deze zitting aanwezig. De ouders van Lotte waren er wel, evenals de ouders van de twee verdachten. Hun moeder bood aan Lotte’s ouders in tranen excuses aan voor wat er is gebeurd.