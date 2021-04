Einde voor AstraZeneca in Nederland al in zicht

Jaap van Delden, de vaccinatiebaas van het RIVM, denkt dat de miljoenen doses van het AstraZeneca-vaccin die Nederland na half mei geleverd krijgt, grotendeels niet meer worden gebruikt. Dat zegt hij tegen het AD. Reden is dat er de komende tijd zoveel coronavaccins worden geleverd, dat die van AstraZeneca al snel niet meer nodig zijn.

Het vaccin is minder populair vanwege de berichten over de mogelijke bijwerking van trombose. Op sommige plekken kwamen veel mensen uit de doelgroep van 60- tot 64-jarigen hun prik niet halen. In totaal ontvangt Nederland 11,7 miljoen vaccins. De niet gebruikte worden mogelijk over armere landen verdeeld.

"Tot nu toe kunnen 60- tot 64-jarigen geen ander vaccin krijgen. Later dit jaar kan dit veranderen", stelt Van Delden. "Het kan straks zo zijn dat je je nog eens op één bepaalde groep richt, om daar de vaccinatiegraad te verhogen. Bij die groepen zou je veegrondes kunnen houden, waarbij je iedereen die niet gevaccineerd is nog een keertje langs gaat."

Van Delden geeft tegen de krant toe dat de overheid niet precies weet hoeveel prikken er tot nu toe zijn gezet, omdat de registratie van de vaccinatie bij huisartsen en in zorginstellingen fors achterloopt. "Ja, dat is lastig. Er zit gewoon marge in dat getal, dat zou ik zelf natuurlijk ook liever anders zien. Schattingen zijn niet zo comfortabel. Je werkt liever met registraties," aldus Van Delden.