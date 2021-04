Merkel benadrukt belang ‘noodrem’ bij intrede omstreden coronawet

De Duitse bondskanselier Angela Merkel benadrukt zaterdag opnieuw het belang van de 'noodrem' voor de coronacrisis in het land, terwijl de omstreden coronawet die dat mogelijk maakt officieel in werking treedt.

De zogeheten noodrem houdt in dat de landelijke regering met coronamaatregelen ingrijpt als een deelstaat in een week drie dagen op rij meer dan 100 besmettingen per 100.000 inwoners heeft. Het pakket maatregelen bestaat onder meer uit een avondklok, afstandsonderwijs en een verdere beperking van sociale contacten.

Aanvankelijk moest Merkel met de zestien deelstaten overleggen over de beperkingen, maar door de nieuwe wet verliezen die een deel van hun inspraak en kunnen ze dus worden gedwongen tot het invoeren van maatregelen. Het parlement ging afgelopen week akkoord ondanks kritiek op de plannen, ook vanuit de samenleving.

Vaccinatiecampagne

Merkel zegt dat de controversiële coronawet "dringend nodig" is, omdat de derde golf niet op een andere manier in bedwang kan worden gehouden. Het redden van de levens van coronapatiënten is volgens haar ook niet alleen de verantwoordelijkheid van de zorg. "De staat, de samenleving en de burgers moeten allemaal helpen."

Verder benadrukt de bondskanselier dat de strenge maatregelen vanuit Berlijn weer worden opgeheven als het aantal besmettingen in een deelstaat weer daalt. Daarnaast wijst ze erop dat de vaccinatiecampagne in het land steeds voortvarender verloopt.

Ruim een op de vijf inwoners heeft inmiddels een eerste coronaprik gehad. Zo'n 5,6 miljoen mensen, ongeveer 7 procent van de bevolking, heeft twee doses van een coronavaccin gehad en is daarmee maximaal beschermd tegen Covid-19.