Weer illegale feesten in kelder, koelcel of schuur: honderden boetes uitgedeeld.

Vannacht heeft de politie minstens vijf illegale feesten beëindigd. Honderden mensen kregen een boete.

In Weurt moesten er maar liefst vijftien politieauto's aan te pas komen. Het feest was niet moeilijk op te sporen: in de wijde omgeving was de muziek te horen. Twaalf mensen kregen een boete, eentje is aangehouden, omdat hij probeerde te vluchten.

In Tiel was er een feest bezig met bijna veertig mensen. Ook zij zijn op de bon geslingerd. Op een feest in Breda in de kelder van een oud KPN-gebouw waren zeker honderd mensen aanwezig en eerder op de middag zijn er in het centrum van de Brabantse stad al zo'n 200 feestgangers beboet.

In Zeist kozen zo'n honderd mensen voor een omgebouwde koelcel als feestlocatie. Ook daar hield de feestvreugde vroegtijdig op. De politie kreeg diverse meldingen dat er groepjes mensen in de buurt waren gezien en met maar één uitgang was het makkelijk boetes uitdelen.

Tenslotte kreeg de politie in Almelo om 23.45 uur een melding binnen over een schuurfeest, waar 31 mensen aanwezig waren, bijna allemaal minderjarig. Met een bekeuring op zak werden ze naar huis gestuurd.