Gender reveal party gaat mis: mensen vrezen aardbeving

De gender reveal party neemt steeds absurdere vormen aan. In het Amerikaanse Kingston, New Hampshire, dachten omwonenden dat er een aardbeving plaatsvond, toen aanstaande ouders met een grote explosie het geslacht van hun baby bekendmaakten.

Een taart met een roze of blauwe cake was kennelijk te afgezaagd en dus besloot een Amerikaans koppel 36 kilogram van de springstof Tannerite tot ontploffing te brengen. Met een gekleurd poeder dat na de explosie overbleef, zouden vrienden en familie ontdekken of het een jongetje of meisje werd.

Ze waren nog naar een steengroeve gereden voor hun onthulling, denkende dat het dan wel zou kunnen, maar de knal was tot kilometers ver te horen en te voelen. Bewoners in Kingston dachten dat ze een aardbeving meemaakten.

"Door de klap vielen de schilderijen van de muren”, zegt Sara Taglieri, die dicht bij de groeve woont, tegen NBC 10 Boston. Haar man Matt meldt dat bij de buren de fundering is gescheurd door de knal. "Ik houd wel van een geintje, maar dit slaat nergens op. Ik heb er geen woorden voor.” Zelfs in de naastgelegen staat Massachusetts is de knal opgemerkt.

De man, die de legale springstof kocht, heeft zich gemeld bij de politie.