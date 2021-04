Deze kroegbaas gaat woensdag niet open: “Er wordt gewaarschuwd voor code zwart”

De meeste horecagelegenheden staan te popelen om de deuren te openen, al is het maar een terrasje tussen 12 en 18 uur. Malu Evers van café Jos in Nijmegen houdt haar kroeg echter gesloten. "Met zulke hoge besmettingen en ziekenhuizen die overlopen, voelt het niet goed", zegt ze tegen RTL Nieuws.

"Ik zie nog steeds berichten over overvolle ziekenhuizen, stijgende besmettingen en er wordt zelfs gewaarschuwd voor code zwart voor volgende week. Dan kan ik het niet over mijn hart verkrijgen om mijn terras open te gooien. Premier Rutte zei zelf nog dat hij er buikpijn van heeft, maar dan gaan we toch versoepelen. Ik kan er met mijn hoofd niet bij."

Café Jos is een begrip in Nijmegen en werd eerder zelfs nog uitgeroepen tot café van het jaar. Malu nam de kroeg een paar jaar geleden over van haar ouders. Ze heeft acht man personeel. "Die staan gelukkig allemaal achter mijn besluit. Zij voelen het ook allemaal zo", zegt Malu.

Wanneer ze wel opengaat, weet ze nog niet. "Als de cijfers beter zijn en de druk op de zorg echt afneemt. We bekijken het van week tot week. Als het verantwoord kan, gaan we zeker weer open."