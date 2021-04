De Europese Commissie neemt juridische stappen tegen vaccinmaker AstraZeneca. De Brits-Zweedse farmaceut levert al maanden veel minder coronavaccins dan is afgesproken, zo licht een commissiewoordvoerder het besluit toe. De commissie en de 27 EU-landen willen dat de farmaceut zich aan het contract houdt en versneld de beloofde doses levert.

Zowel in het eerste als in het tweede kwartaal voldoet de Brits-Zweedse fabrikant bij lange na niet aan zijn verplichtingen. Vrees om de verstandhouding met de farmaceut op het spel te zetten is er volgens een EU-bron niet. Die is al voorgoed verzuurd.

Een handvol EU-landen, onder wie zwaargewichten Duitsland en Frankrijk, zag een gang naar de rechter aanvankelijk niet zo zitten. Ze wilden vooral samenwerken met het bedrijf om toch aan de beloofde vaccins te komen.