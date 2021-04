Koningsdag in foto’s: Willem-Alexander in een oude DAF

De koninklijke familie is vandaag in Eindhoven en bezoekt daar de High Tech Campus. Prinses Amalia en haar vader koning Willem-Alexander vermaken zich alvast uitstekend in een ruim 55 jaar oude DAF Kini, die de koninklijke familie cadeau kreeg bij de geboorte van Willem-Alexander in 1967.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters Ariane, Alexia en Amalia doen een poging om te poseren voor fotografen bij aankomst in Eindhoven.

De prinsessen mogen ook even zonder pa en ma op de foto. Dan kan zelfs Alexia een glimlach niet onderdrukken.

Bewoners van woonzorgcentrum Vitalis Berckelhof bekijken de optocht van DAF-auto's, die deel uitmaakt van het programma van het koninklijk gezin in Eindhoven.

Deze kinderen in Amersfoort maken er vandaag een mooi feestje van (op 1,5 meter afstand).

Deze Amsterdammer heeft in elk geval een handige manier gevonden om de mensen op afstand te houden.

Geen Koningsdag zonder grabbelton.

Ondertussen wordt het in Eindhoven steeds gezelliger.