‘Aantal woninginbraken zal verdubbelen bij meer versoepelingen’

Het aantal inbraken in Nederland zal verdubbelen als de coronamaatregelen versoepeld worden, voorspelt de InbraakBarometer van verzekeraar Interpolis. Lockdowns en de avondklok hielden inbrekers weg van woningen. Maar die zullen weer vaker toeslaan als we weer meer van huis gaan, bijvoorbeeld naar terrassen en winkels.

Waar nu ongeveer 300 inbraken per week plaatsvinden, verwacht de verzekeraar dat dit aantal tot ongeveer 600 per week zal oplopen in mei en juni. Ook vorig jaar liep het aantal inbraken snel op in die maanden toen er versoepelingen werden aangekondigd.

Het aantal van 5777 inbraken in de eerste maanden van dit jaar is 42 procent lager dan dezelfde periode in 2020. Dat verschil komt vooral door januari en februari, toen er in het voorgaande jaar nog geen lockdown van kracht was. Vooral in Maastricht en Leiden nam het aantal woninginbraken sterk af: met 66 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Opvallend is dat in Ede het aantal inbraken steeg met 29 procent.

Ook over heel 2020 sloegen inbrekers veel minder vaak toe vanwege de lockdowns. Er werd volgens Interpolis voor het eerst in tien jaar minder dan 30.000 keer ingebroken. Het jaartotaal van 29.218 inbraken lag 22 procent lager dan in 2019.